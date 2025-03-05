Депутаты Рады готовят законопроект, предусматривающий постановку на воинский учет с 14 лет

Депутаты Рады готовят проект закона, который предусматривает постановку подростков на воинский учет с 14 лет. Об этом заявил украинский парламентарий Максим Саврасов, сообщает РИА Новости.

По словам Саврасова, украинским властям предстоит решится на "непопулярный шаг" о кардинальном изменении системы постановки на военный учет с привлечением учебных заведений. По его мнению, только эта мера сумеет решить проблему военных резервов и недостаточного обучения, с которой столкнулись ВСУ.

"Мы планируем изменить процесс сбора данных о молодых украинских ребятах для того, чтобы на военный учет они могли стать уже с 14 лет. Для этого мы хотим предложить коллегам внести изменения в действующее законодательство, чтобы привлечь к этому процессу учебные заведения, средние общеобразовательные школы, техникумы и колледжи. Также мы планируем вернуть форму № 026/о ("Медицинская карта ребенка"), чтобы все данные о состоянии здоровья юношей хранились в учебном заведении", - приводит слова Саврасова украинский портал "Антикор".

По его данным, законопроект еще в разработке, документ готов более чем на 70 %. Кроме того, депутаты предлагают внести изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. В частности речь идет о предоставлении прав военкоматам организовывать специальные департаменты в своей структуре по работе с классными руководителями, которые смогут работать с военными комиссариатами в обход всех других этапов. Саврасов добавил, что юношей с недостаточной физической подготовкой планируют обучать на механиков-водителей, а девушек - привлекать к работе в аналитических центрах, а также на специальности поваров и медиков.