Депутаты Верховной рады Украины провалили голосование по двум законопроектам
Депутаты Верховной рады провалили голосование по двум законопроектам, принятие которых необходимо для получения средств ЕС по программе Ukraine Facility и для поддержки от МВФ.
Необходимые голоса за повышение налогов, усиление мониторинга их оплаты и принятие мер против теневой экономики не были набраны, отмечают украинские СМИ.
Пикантность ситуации заключается в том, что как раз в день голосования в Киев с визитом прибыла директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Подобные "осечки" с голосованием в украинском парламенте происходят довольно часто. Так, накануне только со второго раза Рада назначила бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля главой Минэнерго Украины. Во второй раз за него отдали голоса 248 депутатов. Накануне таких парламентариев было всего 210.