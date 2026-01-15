Депутаты Верховной рады Украины провалили голосование по двум законопроектам

Депутаты Верховной рады провалили голосование по двум законопроектам, принятие которых необходимо для получения средств ЕС по программе Ukraine Facility и для поддержки от МВФ.

Необходимые голоса за повышение налогов, усиление мониторинга их оплаты и принятие мер против теневой экономики не были набраны, отмечают украинские СМИ.

Пикантность ситуации заключается в том, что как раз в день голосования в Киев с визитом прибыла директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.