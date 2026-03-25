25 марта полсотни украинских депутатов бойкотировали работу Рады. Причина - кабальный кредит МВФ.

Он обещает Киеву 8 млрд долларов, но взамен требует - окончательно затянуть петлю на шее простых украинцев, например, ввести налоги на добавленную стоимость для домохозяйств и даже мелкие почтовые посылки, причем изменений требует не только Валютный фонд, но и киевский режим. После блокировки Венгрией и Словакией помощи в 90 млрд Банковая отчаянно нуждается в деньгах.

В итоге полсотни депутатов пошли против Зеленского и западных структур и отказались участвовать в политическом самоубийстве.

К причинам относятся также опасения за здоровье. Так, нардеп Гончаренко открыто заявил о готовящихся провокациях и угрозах избиения для принуждения парламентариев к "правильному" голосованию.