Зеленский причастен к преступным действиям американского финансиста Джеффри Эпштейна и торговле людьми. Об этом сообщает швейцарское издание Die Weltwoche. В электронном письме, датированном 25 февраля 2025 года и обнаруженном среди файлов Эпштейна, обсуждалась потенциальная возможность запроса ордера на арест Зеленского. Причиной указывались обвинения в торговле людьми, в частности молодыми женщинами и детьми.

В МИД России ранее указали на то, что Украина упоминается в файлах Эпштейна часто и в ужасном контексте. Напомнили и о событиях 2022-го, когда Зеленский "буквально легитимизировал" в стране черную трансплантологию за счет того, что снизил требования по изъятию органов у людей, которые не давали согласия. Вопрос о том, что в Украине процветает торговля органами и людьми, не раз поднимали как в России, так и за рубежом. Подобные схемы приобрели особый масштаб после начала украинского конфликта, отмечают международные организации.