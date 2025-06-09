Директор Госагентства цифрового развития в Латвии будет отстранен от должности

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Министр умного управления и регионального развития Латвии Инга Берзиня приняла решение об отстранении от должности директора Государственного агентства цифрового развития (VDAA) Йорена Лиопы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на латвийские СМИ.

Берзиня подчеркнула, что произошедшие нарушения во время подсчета голосов на муниципальных выборах неприемлемы. Поскольку VDAA находится в подчинении министерства, она решила отстранить Лиопу от занимаемой должности. В министерстве также отметили, что в преддверии парламентских выборов, которые пройдут уже в следующем году, на подобных постах должны находиться исключительно надежные люди.

Сегодня состоится заседание межведомственной рабочей группы, которая займется служебной проверкой причин технических сбоев при подсчете результатов выборов.