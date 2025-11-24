Диверсию на железной дороге предотвратили в Алтайском крае

В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге. По данным ФСБ России, двое жителей готовили диверсию на железной дороге по заданию спецслужб Украины.



При задержании они открыли огонь и были ликвидированы. Мужчины собирались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожном перегоне между станциями Алтайская и Бийск.



По сообщениям ФСБ, боевики входили в запрещенную в России террористическую организацию.