Диверсию на железной дороге предотвратили в Алтайском крае
Автор:Редакция news.by
В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге. По данным ФСБ России, двое жителей готовили диверсию на железной дороге по заданию спецслужб Украины.
При задержании они открыли огонь и были ликвидированы. Мужчины собирались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожном перегоне между станциями Алтайская и Бийск.
По сообщениям ФСБ, боевики входили в запрещенную в России террористическую организацию.