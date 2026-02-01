3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
"Дни Стармера сочтены" - аналитик Сергей Дик о медийной войне британского премьера с Илоном Маском
Очередной скандал вокруг платформы X (бывший Twitter) и ее владельца Илона Маска вышел за рамки спора о модерации контента и перерос в острое политическое противостояние. Поводом стало намерение правительства Великобритании во главе с Киром Стармером рассмотреть вопрос о запрете соцсети на территории страны.
Формальная причина - обвинения в том, что искусственный интеллект Grok, интегрированный в X, генерирует непристойный контент. Однако эксперты видят в этом более глубокий и личный конфликт.
Аналитик Сергей Дик в программе "Актуальное интервью" заявил, что корни противостояния уходят в прошлое Стармера, который, будучи королевским прокурором, активно занимался преследованием пользователей за высказывания в соцсетях.
"Илон Маск давно критикует Кира Стармера, припоминая ему, что при нем Великобритания стала лидером в Европе по количеству привлеченных к ответственности (вплоть до тюремного заключения) за посты в интернете. Цифры, которые публиковал сам Маск, говорят о более чем 12 тыс. случаев", - отметил Сергей Дик.
Аналитик обращает внимание на избирательность подхода Лондона. Под удар попала именно платформа Маска, в то время как другие мессенджеры и соцсети, чьи ИИ-боты (вроде Gemini или ChatGPT) имеют схожий функционал, не подвергаются такой же жесткой критике. В качестве доказательства Маск репостнул дипфейк-изображение Стармера, созданное с помощью конкурентных нейросетей, показав, что проблема не в Grok.
"Речь не идет о свободе слова в истинном смысле. Мы видим, как другие платформы выборочно блокируют контент, например, связанный с Россией. Требуя прозрачности от Маска, сами они действуют по двойным стандартам: "Нашу информацию публикуйте, а вашу мы допускать не будем", - пояснил Сергей Дик.
В поддержку Маска, по словам аналитика, высказался и Павел Дуров (основатель Telegram), который сам сталкивается с давлением, находясь под домашним арестом во Франции. Сергей Дик напомнил о случаях давления на Павла Дурова со стороны французских спецслужб во время выборов в Румынии и Молдове, когда ему "рекомендовали" правильно подавать информацию.
Эксперты сходятся во мнении, что для Кира Стармера этот конфликт - попытка заработать политические очки на фоне низких рейтингов и внешнеполитических провалов.
Стармеру нужна была "маленькая победоносная война" с очень публичной фигурой. Маск идеально подходит: он влиятельный, медийный и представляет противоположный, правоконсервативный лагерь, поддерживая Трампа и европейских правых популистов.
Попытка привлечь к дискуссии о запрете X Австралию и Канаду выглядит как желание создать коалицию, однако даже бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, чье правление было кратким, выступила в защиту свободы слова и Маска, что лишь подчеркивает политическую природу атаки Стармера.
Отдельный вопрос - право американского бизнесмена "лезть" в политику суверенных европейских государств. По мнению Сергея Дика, такое право Маску дает его статус самого богатого человека в мире (состояние оценивается в 700 млрд долларов) и амбиции глобального влиятеля.
"Его капитал и проекты, будь то освоение Марса или инфраструктурные инициативы, дают ему ощущение, что он может влиять на умы граждан и давать советы лидерам ведущих стран. Он придерживается правоконсервативной повестки и хочет доминировать в информационном пространстве, конкурируя с установками Брюсселя и Вашингтона", - подчеркнул аналитик.
В этой медийной войне, по прогнозам эксперта, не будет явного победителя. Это борьба за контроль над информационным полем и трактовку свободы слова. Однако конфликт ярко высвечивает внутреннюю слабость позиции Стармера. Издание The Guardian уже прогнозирует, что в 2026 году у Британии может быть новый премьер-министр.
"Дни Стармера сочтены. Это его последняя возможность зацепиться и остаться в информационной повестке, но его атака на Маска - скорее признак агонии, чем силы", - резюмировал Сергей Дик.