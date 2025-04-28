100 дней президентства. Рекорды и промахи Дональда Трампа

Урегулирование украинского конфликта, самая массовая депортация мигрантов в американской истории и попытка залатать дыры в бюджете, разрешив торговые войны. Добился ли Трамп поставленных целей за первые 100 дней своего второго президентства? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

100 дней президентства - очень условная мера успеха. Но в США за итогами так называемого медового месяца следят с особым пристрастием.

Исторически считается, что концепцию сотни вывел в тренды Рузвельт, вступивший в должность в 1933-м. Ему пришлось решать серьезные экономические проблемы, и он хотел, чтобы правительственный кабинет быстро ввел в действие новые программы.

В наши дни аппаратчики Белого дома тоже спешат с попытками показать серьезные успехи до конца апреля. О здравой преемственности в Штатах не идет и речи. И традиционно новый лидер критикует и отменяет указы предшественника.

Так, Байден в свое время в первую сотню дней отменил 62 исполнительных распоряжения, подписанных Трампом. Белокурый республиканец, вернувшись в Белый дом, отменил 78 решений, принятых в ходе президентства Байдена (в том числе вновь наделил Кубу статусом страны - спонсора терроризма.

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Дональд Трамп, президент США:

"Итак, я отменяю почти 80 деструктивных радикальных действий предыдущей администрации. Все они будут аннулированы в течение примерно пяти минут. А затем мы немедленно получим контроль над огромной федеральной бюрократией, вышедшей из-под контроля. Я немедленно введу мораторий на регулирование, который остановит бюрократов Байдена от продолжения регулирования. Большинство из этих бюрократов уволены. Они ушли".

Факт Трамп установил рекорд по количеству принятых исполнительных указов за первые 100 дней работы своей администрации - 54 указа.

Еще до инаугурации декларировал в качестве одной из своих целей завершение конфликта в Украине. Обещал урегулировать вопрос за 24 часа, потом за 90 дней, после речь шла о 6 месяцах. Время идет, и нужен хоть какой-то результат. В местных СМИ появилась информация: Трамп хочет достичь соглашения между Россией и Украиной уже к 30 апреля, чтобы заявить: выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней своего президентства. Отсюда и манипулятивное предупреждение госсекретаря.

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При этом переговоры с европейцами идут тяжело. Хотя Лондон и Париж уже начали подстраиваться под план Трампа. "Там не исключают сценария, в котором Украина признает подконтрольные России территории", - информирует Wall Street Journal. Конфликт не завершен, но переговоры ведутся - прогресс есть.

Трамп также обещал бороться с политикой открытых дверей Байдена и начать самую массовую в американской истории депортацию. Сразу после инаугурации подписал указ о введении на границе с Мексикой режима ЧС и начал процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

А что с экономикой? Дыры в бюджете пытаются залатать с помощью увольнений.

Белый дом готовится оптимизировать расходы на внешнеполитическом направлении. Команда Трампа формирует несколько проектов реформ Госдепа. Они предусматривают двукратное сокращение всех расходов на американскую дипломатию. Трамп рассказал, что сразу после инаугурации ему часто докладывали про цены на яйца и даже предупреждали, что на Пасху в магазинах может не оказаться яиц. Но вот их стоимость все же удалось снизить.

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