Дональд Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в двух мировых войнах

Президент США Дональд Трамп провозгласил 11 ноября и 8 мая днями Победы в Первой и Второй мировых войнах, пишет ТАСС.

"Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День Победы в Первой мировой войне", - написал американский лидер в Truth Social.

День ветеранов приходится на 11 ноября - годовщину заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны. Праздник, который изначально назывался Днем перемирия, в 1926 году был включен в число других общенациональных торжеств США. В 1954 году он был переименован в День ветеранов в честь живущих участников боевых действий.

8 мая является в США памятной датой - Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам он не относится. В число национальных военно-мемориальных праздников входит День памяти павших - в последний понедельник мая американцы вспоминают соотечественников, павших на полях сражений во всех войнах, которые когда-либо вели Соединенные Штаты.