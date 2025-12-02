Дружба без колониализма: на чем строятся взаимовыгодные отношения Беларуси и Африки

На карте мира Африка занимает одно из самых просторных мест. Это второй по площади континент на Земле после Евразии. Но впечатляет даже не столько его широкая география, сколько масштаб возможностей, которые сегодня раскрываются на этих просторах.

Еще в начале 20 века Африка оставалась так называемой неизведанной землей, окруженной мифами, легендами и страхами. В детских книгах пугали, мол, не ходите дети в Африку гулять, там опасно, дико, непредсказуемо. Но все эти стереотипы разбились в дребезги, стоило только познакомиться с африканским континентом чуть ближе.

Специальный репортаж | Будущее за Африкой: как Беларусь открывает новый континент Африка - второй по величине континент планеты, но сегодня это уже не "темный материк" из старых книг, а один из самых быстрорастущих и перспективных регионов мира. С демографией в 1,5 миллиарда человек, третью мировых запасов полезных ископаемых и темпами роста ВВП выше среднемировых, Африка превращается в глобальный рынок и логистический узел. Беларусь одной из первых увидела этот потенциал: экспорт в страны континента вырос втрое за пять лет, а с Алжиром - в 16 раз за год. От МТЗ и МАЗ до сухого молока и медицинских технологий - Минск предлагает комплексный подход: не просто продает технику, а создает сервисные центры, обучает специалистов и запускает совместные производства. Африка проснулась - и выбирает партнеров, которые приходят без колониальных замашек. Беларусь среди них. Стратегические визиты, миллиардные цели к 2030-му и четкая программа сотрудничества на 2024–2026 годы - Минск уверенно идет на юг, где, как говорит президент, "будущее за Африкой". 02.12.2025 10:00

Среди преимуществ, во-первых, уникальная география и большой экономический потенциал. Континент состоит из 54 независимых государств, что делает его крупнейшим политическим объединением на планете. Экономика Африки демонстрирует впечатляющий рост с темпами ВВП почти в 4 % в 2025 году, а это превышает среднемировой показатель, и он только продолжает расти.

Темпы роста экономики news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a586dcf-57e1-4cee-a3a9-5705f11b3c35/conversions/5e67c654-32e1-4d1d-b633-cf9f7c794f3a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a586dcf-57e1-4cee-a3a9-5705f11b3c35/conversions/5e67c654-32e1-4d1d-b633-cf9f7c794f3a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a586dcf-57e1-4cee-a3a9-5705f11b3c35/conversions/5e67c654-32e1-4d1d-b633-cf9f7c794f3a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a586dcf-57e1-4cee-a3a9-5705f11b3c35/conversions/5e67c654-32e1-4d1d-b633-cf9f7c794f3a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стратегическое расположение континента на перекрестке мировых торговых путей превращает его в важный логистический узел. Здесь пересекаются важнейшие транспортные маршруты между Европой, Азией, Ближним Востоком и Южной Америкой.

Во-вторых, Африка по праву считается настоящей сокровищницей мира по сырьевым ресурсам. Здесь находится треть мировых запасов полезных ископаемых.

Полезные ископаемые в Африке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab82e4e-1e4a-49be-9d0e-50c23103f17d/conversions/b2ef880f-ba80-4876-a0b6-688212e03262-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab82e4e-1e4a-49be-9d0e-50c23103f17d/conversions/b2ef880f-ba80-4876-a0b6-688212e03262-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab82e4e-1e4a-49be-9d0e-50c23103f17d/conversions/b2ef880f-ba80-4876-a0b6-688212e03262-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab82e4e-1e4a-49be-9d0e-50c23103f17d/conversions/b2ef880f-ba80-4876-a0b6-688212e03262-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но, конечно, самое ценное богатство континента - люди. Колорит национальности, традиций, менталитетов, талантов и устремлений колоссальный. И это весьма объяснимо. Африка - одна из самых древних цивилизаций, а потому и одна из самых разнообразных. Неспроста ее называют "колыбелью человечества".

Всеволод Свиридов, замдиректора Центра изучения Африки Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Россия):

"Основная, растущая роль Африки в мировой экономике, в международных отношениях, определяется именно людьми. Сейчас в Африке очень высокая рождаемость. Страна Африки находится в состоянии демографического перехода, когда смертность уже низкая на уровне европейских стран, а рождаемость очень высокая: по 5-6 человек - это норма для большинства африканских семей, для большинства африканских стран до сих пор. И вместе с ростом населения растут рынки, растет спрос на качественное образование".

Демография южной части света и правда позитивно впечатляет. Сегодня здесь проживают более 1,5 млрд человек. Это около 20 % жителей всей Земли. По прогнозам ООН, к 2050 году количество может достичь почти 2,5 млрд. А это уже приравнивается примерно к четверти населения планеты.

Соотношение населения Земли news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4ae4d77-8b23-4ea2-9a98-121cca670c07/conversions/368cfad6-6281-48ca-b1ab-42dc5613c0d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4ae4d77-8b23-4ea2-9a98-121cca670c07/conversions/368cfad6-6281-48ca-b1ab-42dc5613c0d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4ae4d77-8b23-4ea2-9a98-121cca670c07/conversions/368cfad6-6281-48ca-b1ab-42dc5613c0d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4ae4d77-8b23-4ea2-9a98-121cca670c07/conversions/368cfad6-6281-48ca-b1ab-42dc5613c0d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Африка занимает второе место по численности после Азии. Ежегодный прирост около 2,5 %. Здесь рождаемость в 5 раз превышает смертность. Средний возраст населения всего 19 лет, в некоторых районах и вовсе 16 (в Европе средний возраст - 42 года).

Сегодня африканские государства открыты, но открыты не для всех, а только для тех, кто готов работать честно, прозрачно и уважительно. Эпоха внешнего диктата, неравноправных договоров и колониальных замашек давно ушла в прошлое. Африка больше не готова мириться с навязанной ей ролью объекта чужих интересов и безграничной наживы. Сегодня эта часть света равноправный субъект международной политики, которая выбирает партнеров самостоятельно.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"Традиция сотрудничества с Африкой была заложена еще в советские времена, поскольку мы, наши народы бывшего Советского Союза, приходили туда с открытой душой, предлагая честное сотрудничество, а не пытаясь навязать новые колониальные отношения, как страны Европы и Запада. Поэтому, на мой взгляд, продолжение сотрудничества с Африкой, особенно на фоне роста покупательной способности местных потребителей и роста доступности местных полезных ископаемых, было очень мудрым решением для руководства наших стран".

Сотрудничество с Африкой

Среди тех, кого здесь объективно называют друзьями, страны, готовые сотрудничать на равноправных, уважительных, взаимовыгодных условиях, без давления и двойных стандартов. Беларусь одна из таких. Минск на высшем уровне уверенно заявляет: будущее за Африкой.

"Мы не идем, как когда-то шли колониалисты, как они захватывали, эксплуатировали народ. Мы несем сюда технологии и этим технологиям обучаем здесь людей, готовим специалистов. Притом, по показателю цена-качество равных в мире для белорусов нет. И это вы прекрасно понимаете, - заметил Президент Беларуси Александр Лукашенко. - Поэтому Африка давно проснулась, без нее не может быть никакого планетарного развития. Поэтому здесь все сильные мира сего: и США, и Китай, и Россия, и Великобритания, весь Европейский союз и так далее и тому подобное. Будущее за Африкой".

Безусловно, у Африки есть и свои уязвимые места. У стран континента существует ряд социально-экономических проблем. И тут Минск по-дружески протягивает руку помощи. На юге востребованы белорусские товары, технологии и компетенции. Сегодня в Беларуси есть все, что необходимо африканскому народу.

Обучение специалистов из Африки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ab41da6-052f-430d-b6c3-fd0877a66768/conversions/abb2d365-99c6-4c55-bc91-3f2d0e78e723-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ab41da6-052f-430d-b6c3-fd0877a66768/conversions/abb2d365-99c6-4c55-bc91-3f2d0e78e723-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ab41da6-052f-430d-b6c3-fd0877a66768/conversions/abb2d365-99c6-4c55-bc91-3f2d0e78e723-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ab41da6-052f-430d-b6c3-fd0877a66768/conversions/abb2d365-99c6-4c55-bc91-3f2d0e78e723-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Рева, заместитель главного редактора информагентства "Африканская инициатива":

"Если мы возьмем в целом то, как работает по всей Африке Беларусь, то возьмем, например, сельскохозяйственную технику, очень востребованная на африканском континенте именно белорусская сельскохозяйственная техника. Это удобрение - тоже востребовано. Это пищевые продукты, прежде всего сухое молоко. Технологии, плюс образование и медицина. Это все, что сейчас надо африканскому континенту".

Он также добавил: "Вот, что мне нравится в подходе Беларуси и белорусской политике в Африке, так это комплексность. Это достаточно продуманная политика, когда не просто трактора поставляются, но еще и людей учат их ремонтировать и ими управлять. Не просто дают медицинское оборудование, а прежде всего обучают медиков".

Минск уверенно наращивает экономическое присутствие в Африке. Если еще 5 лет назад экспорт выглядел относительно скромно, то сегодня он вырос втрое и уже измеряется сотнями миллионов долларов: в 2024 году 650 млн долларов, а за первые 7 месяцев 2025-го более 500 млн долларов. Что говорит о динамике, которая явно не собирается останавливаться.

Суммы экспорта белорусских товаров в Африку в разные годы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd3db164-2292-46c8-8f43-78fd2caadb9e/conversions/07e13606-aca0-4d85-bf2b-0d0933677233-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd3db164-2292-46c8-8f43-78fd2caadb9e/conversions/07e13606-aca0-4d85-bf2b-0d0933677233-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd3db164-2292-46c8-8f43-78fd2caadb9e/conversions/07e13606-aca0-4d85-bf2b-0d0933677233-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd3db164-2292-46c8-8f43-78fd2caadb9e/conversions/07e13606-aca0-4d85-bf2b-0d0933677233-xl-___webp_1920.webp 1920w

Амбициозная цель - достичь к 2030 году товарооборота в 1 млрд долларов. И эта цифра не какая-то фантастика, а вполне закономерный этап развития.

Секрет устойчивого роста заключается в том, что белорусско-африканские отношения строятся на системности и широком спектре поставок. От сельхозмашины, калийных удобрений до сухого молока, детского питания и медицинских услуг. Подписан ряд контрактов с промышленными флагманами Беларуси, такими как МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш".

При этом взаимодействие не ограничивается стандартными поставками продукции и выходит далеко за рамки привычной торговли. Речь о комплексном подходе: создании сервисных центров, подготовке специалистов и запуске совместных производств.

А в соблюдении этой системности помогает программа сотрудничества с африканским континентом на 2024-2026 годы, утвержденная на уровне правительства. Документ задает четкий маршрут и позволяет последовательно интенсифицировать работу, шаг за шагом.

Отношения Минска и Алжира

Развитие партнерства с африканскими странами на личном контроле президента. Александр Лукашенко ориентирует на интенсификацию сотрудничества. Прочную основу для углубленного взаимодействия закладывают прямые контакты на высшем уровне. Успешные примеры такой работы - Зимбабве, Нигерии и Экваториальной Гвинеи.

Ответственный и обязательный подход Беларуси в работе ценится на международной арене и тем самым все больше привлекает новых партнеров. К примеру, искреннюю заинтересованность проявляет одно из быстро развивающихся государств региона - Алжир. И эта симпатия уж точно взаимна. Странам однозначно есть что предложить друг другу.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Это одно из стабильно развивающихся, экономически развитых государств Африки. Есть нефть, газ. Власти, государства предпринимают все усилия для того, чтобы создавать рабочие места, повышать социальную защищенность населения, развивать сферу здравоохранения, продовольственную безопасность. Это все то, где у нас есть компетенции, есть возможности для оказания содействия и для совместной работы с этим государством".

Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09503da3-b4e3-48e0-ac47-6fae4f1c2006/conversions/bb53e2f8-9119-48fa-8cbc-499cd1b9f611-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09503da3-b4e3-48e0-ac47-6fae4f1c2006/conversions/bb53e2f8-9119-48fa-8cbc-499cd1b9f611-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09503da3-b4e3-48e0-ac47-6fae4f1c2006/conversions/bb53e2f8-9119-48fa-8cbc-499cd1b9f611-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09503da3-b4e3-48e0-ac47-6fae4f1c2006/conversions/bb53e2f8-9119-48fa-8cbc-499cd1b9f611-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для понимания, Алжирская народно-демократическая республика - самая крупная по площади страна Африки, более 2 млн кв. км. Она расположена на пересечении важнейших торговых путей Северной Африки и Средиземноморья. Страна выделяется и своим экономическим потенциалом. Алжир находится на третьем месте по ВВП среди стран континента. Показатель почти достиг 270 млн долларов.

Несмотря на то, что до сих пор значительная часть экономики страны опирается на энергетический сектор, Алжир понимает, что зависимость от нефти и газа ограничивает его экономический потенциал. В последние годы правительство страны активно продвигает политику диверсификации экономики. Ставка делается на развитие туризма, обрабатывающей промышленности, информационных технологий и сельского хозяйства. В этом контексте Беларусь является важным и стратегическим партнером, предлагающим высококачественные решения в различных сферах деятельности.

Целых три десятилетия прочной дружбы и партнерства связывают Минск и Алжир. Сегодня это сотрудничество выходит на новый, поистине стратегический уровень. За последние годы наш товарооборот совершил впечатляющий рывок. Он увеличился в целых 16 раз.

Динамичному развитию отношений способствует активный политический диалог. Ярким подтверждением тому стало первое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в начале 2025 года, где стороны договорились о масштабном проекте, возможном создании сборочного производства автомобилей МАЗ в Алжире.

Юсуф Шерфа, министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Алжира:

"Уверен, что наше сотрудничество будет проходить успешно в разных областях экономической, торговой и научной деятельности. Мы всегда были заинтересованы в сельскохозяйственной технике, созданной в Беларуси, в частности тракторах. Знаем, что Беларусь известна своими компетенциями в этой области. И сейчас мы ведем речь о совместном предприятии по сборке сельскохозяйственной техники. Уверен, у нас есть будущее в этой области".

Дружеский характер отношений был подчеркнут и в ходе визита белорусской делегации во главе с министром иностранных дел. Максим Рыженков встретился с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, который отметил высокий уровень политического взаимодействия между нашими странами. По его словам, основано оно на искренней дружбе, взаимной поддержке и совпадении взглядов на ключевые международные проблемы.

В свою очередь белорусский дипломат передал алжирскому лидеру личное послание Президента Беларуси. В документе изложено видение белорусской стороны дальнейшего пути по укреплению двусторонних связей, где основной драйвер, безусловно, экономика. Однако точки соприкосновения находятся и в других сферах: в области научных исследований и технологического развития.