Дурной пример заразителен. Польша не признает белорусские выборы

Польша решила отличиться вслед за Европарламентом. Сенат принял резолюцию, в которой выразил решительное осуждение предстоящих президентских выборов в Беларуси.



Сенаторы подчеркнули, что избирательный процесс якобы не будет соответствовать международным стандартам свободы и справедливости, а результаты выборов не могут быть признаны мировым сообществом.



Резолюция также призывает к проведению "свободных, честных и прозрачных выборов с участием международных наблюдателей".



Впрочем, видимо, там забыли или не знали, что белорусская сторона приглашала наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, но в организации просто отказались приехать.