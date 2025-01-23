Дурной пример заразителен. Польша не признает белорусские выборы

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Польша решила отличиться вслед за Европарламентом. Сенат принял резолюцию, в которой выразил решительное осуждение предстоящих президентских выборов в Беларуси.
Сенаторы подчеркнули, что избирательный процесс якобы не будет соответствовать международным стандартам свободы и справедливости, а результаты выборов не могут быть признаны мировым сообществом.
Резолюция также призывает к проведению "свободных, честных и прозрачных выборов с участием международных наблюдателей".
Впрочем, видимо, там забыли или не знали, что белорусская сторона приглашала наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, но в организации просто отказались приехать.