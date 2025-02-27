Джорджеску станет новым президентом Румынии, предполагает аналитик из Молдовы

"Я считаю, что операция по задержанию Кэлина Джорджеску - это очень неплохо продуманный пиар-ход, который создал из Джорджеска уже не просто лидера оппозиции, а символа новой Румынии. Это поднимет его рейтинг с 38 до 50 %. Поэтому я думаю, что это очень хорошо завуалированная оперативная комбинация спецслужб", - поделился своим мнением экономист, аналитик из Молдовы Сергей Банарь.