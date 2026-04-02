В Германии действует новый ценовой регламент для автомобильных заправок. Отныне устанавливать тарифы на бензин и дизель следует только раз в день, и менять их в большую сторону запрещено.

Эффект оказался противоположным ожидаемому. Чтобы защитить себя от потерь, цену на топливо продавцы решили завысить. Поэтому обычным зрелищем на многих заправках была надпись: "2,5 евро за литр". Таким образом, Германия уверенно сохраняет за собой звание страны с самым дорогим в Европе топливом. Это обещает самые серьезные общеэкономические проблемы.