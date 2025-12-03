3.74 BYN
ЕК готовит конфискацию замороженных российских активов вопреки протестам
Урсула фон дер Ляйен выступила с планом использования замороженных российских активов для выделения Украине репарационного кредита - то есть кредита, который Киев вернет лишь получив от России контрибуцию, иначе говоря, с большой долей вероятности не вернет никогда.
Примечательно, что главным в проекте ЕС было не решение юридических сложностей в отношениях с Москвой, а борьба с несогласными в собственных рядах. Решение о конфискации денег, во-первых, может теперь приниматься не единогласно, а большинством голосов - то есть сомневающихся проигнорируют. Во-вторых, Евросоюз запрещает применять на своей территории решения иностранных судов по вопросу о российских деньгах. Бельгийцы, которые являются главными противниками передачи российских активов Украине, в панике.
Максим Прево, министр иностранных дел Бельгии:
"У нас есть разочаровывающее чувство, что мы не были услышаны. Наши опасения игнорируются. Тексты, которые комиссия представила, усугубляют наши опасения. Неприемлемо использовать эти деньги и оставлять нас наедине с рисками. Бельгия хотела бы избежать потенциально катастрофических последствий для члена ЕС, который просит проявить солидарность, но не получает ее в ответ!"
Того же мнения придерживается руководитель Европейского центробанка Кристин Лагард: она заявляет, что ЕС затевает рискованные игры, а нарушение принципа верховенства права наносит непоправимый ущерб репутации Европы. Даже резкие протесты государств - членов ЕС не останавливают экспроприацию: российские 140 млрд евро постараются передать Киеву до февраля, когда Украина, по всем расчетам, останется без копейки.