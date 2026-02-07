Экологическая катастрофа в Новой Зеландии: миллионы литров сточных вод попали в море

Экологическая катастрофа в столице Новой Зеландии - Веллингтоне. Миллионы литров неочищенных сточных вод попали в море. Жителям рекомендовано воздержаться от купания, сбора морепродуктов и выгула собак на местных пляжах.



Причиной ЧП стали проливные дожди, которые вывели из строя очистные сооружения. В итоге в море оказалось около 70 млн литров неочищенных сточных вод. Ремонт, как ожидается, займет несколько месяцев.



Департамент охраны природы пытается определить степень пагубного влияния и распространения опасной жидкости.