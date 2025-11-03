Экономика Финляндии оказалась под угрозой из-за военных расходов

Экономика Финляндии столкнулась с комплексным кризисом. По оценке издания Der Tagesspiegel, страна переходит от затяжной стагнации к полноценному экономическому спаду, а огромный госдолг и рекордный уровень безработицы лишают население средств к существованию.

Одной из ключевых причин такого положения дел аналитики называют новые военные обязательства перед НАТО. Они требуют миллиардных расходов и вынуждают правительство страны искать способы сокращения трат на образование и профессиональные навыки. Уже предлагается заморозить финансирование программ высшего образования, что позволит сэкономить миллиарды евро.