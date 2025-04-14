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Экс-премьер Молдовы заявил о начале демонтажа Гагаузской автономии
Решение конституционного суда Молдовы лишить Гагаузию права назначать прокурора наносит удар по основам ее автономного статуса и знаменует начало "демонтажа всей системы власти" в регионе. Таким мнением поделился лидер оппозиционной молдавской партии "Будущее Молдовы", экс-премьер республики Василий Тарлев, сообщает РИА Новости.
Конституционный суд Молдовы ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии.
"Решение конституционного суда нельзя назвать иначе как прямым ударом по основам автономного статуса Гагаузии. Под видом "конституционного анализа" фактически дан старт демонтажу всей системы власти автономии, построенной поколениями", - сказал Тарлев.
По словам политика, исключение народного собрания автономии Гагаузии из процесса формирования прокуратуры является "попыткой централизовать контроль над правоохранительной системой в регионе".
"Партия "Будущее Молдовы" выступает за сохранение особого статуса Гагаузии и призывает власти немедленно прекратить наступление на права автономии", - подчеркнул Тарлев.
Тарлев возглавлял правительство Молдовы в 2001-2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдовы впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.