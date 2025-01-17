Эксперимент, приведший к суициду: как зародилась гендерная идеология

"Радужная" пропаганда лишает детей на Западе детства. Им предлагают выбрать пол для самоопределения или пробуждения, как это называется в просвещенном лексиконе.

Левоцентристы говорят, это новый виток человеческой эволюции, за которым будущее. Дети мечтают о смене пола, а фармацевтические гиганты зарабатывают на этом капиталы. Подробнее о гендерной идеологии рассказали в рубрике "Катюшин расчет".

Начнем с истории Филиппа. В свои 6 лет он мечтает о смене пола. Немецкое телевидение сделало ребенка одним из героев документального фильма. Сегодня он страдает, его показывают сверстникам. А завтра - нож, скальпель, и он проснется в "правильном" теле.

Еще одного мальчика Десмонда в ток-шоу называют будущим Америки. Яркая одежда, блестки, интервью, показы, блоги, популярность - так у маленьких, еще не сформировавшихся зрителей, фиксируются на корочке: хочешь внимания - будь как Десмонд, будь другим.

Все в детские годы хотят быть особенными. В западной "радужной" пропаганде это означает "пробуждение". За последние десятилетия программ об этом на западном экране становится все больше, в том числе развивающих программ для малышей на государственном телевидении, например, Швеции или Германии.

А в Австрии накануне Нового года разразился очередной скандал - в начальных школах при поступлении детей родителям выдали анкеты, где опекуны должны поставить галочку в графе "пол ребенка". И там оказалось шесть вариантов. Возмущение вылилось в СМИ.

Местные политики, коих громко говорить осмеливается мало, отмечают: "радужная" пропаганда агрессивна и радикальна.

Идеология "пробуждения" сегодня всецело лоббировала западную культуру. Протестовать нельзя, либо публичная критика, как это случилось с Джоан Роулинг, если это касается медийных персон, либо ювенальная юстиция, которая отнимет ребенка за жестокое обращение, сочтя психологическим издевательством отрицание гендера. Таких, кстати, на Западе 52.

Американский миллиардер Илон Маск поделился в ток-шоу трагедией своей семьи. Его сын Ксавьер в июне 2022 года решил сменить пол. На самом деле, говорит миллиардер, его сына убили врачи. Не в прямом смысле, но для отца это именно так.

Илон Маск:

"По сути, меня обманом заставили подписать документы. Это произошло до того, как я начал что-то понимать. Это были ковидные времена, вокруг нас происходило много непонятных вещей. Мой мозг был затуманен. Разве я не потерял своего сына? Ваш сын мертв, убит вирусом пробужденного разума. Поэтому я клянусь уничтожить вирус пробужденного разума".

Для понимания процесса стоит углубиться в историю, как вообще в мир массово вошла идеология так называемого пробуждения детей.

А берет свое начало она с жестокого и трагического эксперимента времен середины 1960-х. В канадской семье родились близнецы Брюс и Брайан. В 7 месяцев после рождения у братьев обнаружили фимоз. Родителям предложили провести несложную операцию обрезания. Однако во время проведения искалечили половые органы одного из близнецов.

Семья в отчаянии, ведь Брюс будет несчастным и искалеченным. Родители нашли доброго доктора Джона Мани. Он утверждал, что дети вообще нейтральны, а гендерная идентичность это социальный конструкт, который формируется в психике человека в результате воспитание. Иначе говоря, если мальчика одевать как девочку, давать ему куклы для игры, он будет ассоциировать себя именно как девочка. Главное, попасть в некие "гендерные ворота".

Отчаявшиеся родители спасение увидели именно в этом эксперименте. Так Брюс стал Брендой. Была проведена первая в истории операция по смене пола. Брюс активно употреблял гормональные препараты. И, в общем-то, внешне был действительно как девочка, но девочкой так и не стал.

Мани заработал миллионы, а детям - и Брайану, и Брюсу - искалечили психику и жизнь. Брюс снова сменил пол, обратно, будучи уже взрослым. Опять пил гормоны, безуспешно пытался судиться с Мани. Оба близнеца в итоге покончили жизнь самоубийством.

Но труды Мани легли в основу гендерной идеологии, а для фармкомпаний, медицинского промышленного комплекса и технологических отраслей открылась золотая финансовая жила. Характерны высокие прибыли, которые растут по мере того, как идеология трансгендеров становится все более нормализованной. Согласно прогнозам, рынок хирургии с гендерным равенством взорвется к 2030 году.

Учебные пособия для "пробуждения" детей в школы на Западе сегодня поставляют гигиенические и фармацевтические компании бесплатно. А потом зарабатывают деньги на гормонах. Например, в учебном пособии по биологии для шестиклассников средней школы Германии значительная часть посвящена транссексуальности.

А вот пример задачи: "Зейн, 11 лет, чувствует, что родилась не в том теле. Она хотела бы как можно скорее сделать операцию, чтобы скорее жить как мужчина".

От жестких подходов Мани, конечно, отказались. Мягко, легко, ползуче через фильмы, радугу, волшебного единорога, Disney, блестки и мишуру это проникает в школы и в семьи. С одной стороны, должно быть привлекательно, с другой - нормально. Дети сами потянутся.

Лобби сегодня стремительно шагает вверх по радуге. На Западе в некоторых странах детям разрешено самостоятельно, без согласия с родителями, менять пол. Речь о гендерной терапии.

Например, самостоятельно в малом возрасте такое решение могут принять дети Калифорнии. А врачи не имеют права сообщать родителям, что за таблетки глотает их отпрыск. В Германии недавно приняли закон, который позволяет менять пол один раз в год даже детям. Для этого достаточно обратиться в ЗАГС. То есть до обеда ты вроде как мальчик, после обеда - девочка.