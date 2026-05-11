Эксперт по нацбезопасности Тищенко: Америка не победила Иран, но выиграла нефтяной рынок

В экспертном сообществе продолжается обсуждение ситуации между Ираном и США. Складывается впечатление, что Дональд Трамп подбирает оптимистичные синонимы для описания своего положения в иранском вопросе. Однако назвать происходящее победой Америки сложно - Иран не побежден, он сопротивляется и готов к более мощному ответу. Тем не менее, если заглянуть за кулисы, картина меняется. Об этом рассказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в программе "Актуальное интервью".

По мнению эксперта, Америка действительно не победила в классическом военном смысле, но она выиграла. И главный выигрыш - это нефтяной рынок, который теперь по большому счету принадлежит США. За последний период Америка стала лидером в экспорте сырой нефти и фактически выключила из игры своего главного конкурента - ОПЕК.

"Поэтому говорить о том, что Америка проиграла, я бы не решился", - подчеркнул Александр Тищенко.

эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко

При этом и Иран не проиграл: страна остается свободной в своем решении и выборе за исключением той блокады, которая существовала и ранее. Добавились лишь новые жертвы - страны Ближнего Востока, которые из цветущего сада у тихой гавани превратились в очаги напряженности и нестабильности. Им остается только посочувствовать.

Эксперт обратил внимание на любопытную деталь: после ударов Ирана по американским базам появилась информация о том, что восстановить эти базы уже не представляется возможным, и при этом какие-либо жертвы со стороны США отсутствуют.

Странно и другое: не было европейцев. По мнению эксперта, разговоры о европейской трусости или отсутствии поддержки НАТО в иранской операции - это лишь отвод глаз. Цель была иной: нанести максимальный ущерб странам Ближневосточного региона. Ближний Восток, полагает Александр Тищенко, должен быть не просто запечатан, а исключен из мировой экономической повестки - превращен в потребителя.

Анализируется вопрос о том, существуют ли условия, при которых возможно открытие Ормузского пролива. Дипломатических вариантов нет. Военные тоже бесполезны - Иран способен держать свою линию.

Ирану нужны средства для восстановления своей территории и экономики после американской экспансии. Американцам, в свою очередь, невыгодно открывать пролив. Если Иран начнет поставлять на рынок свою продукцию, планы США по нефтяной гегемонии будут провалены. Кроме того, Китай тогда решит свои проблемы с энергопотреблением и энергоресурсами.

"Сдерживать Ормузский пролив в запечатанном состоянии Америке даже выгоднее", - резюмировал Александр Тищенко.

Ормузский пролив

Отмечается, что Иран находится под санкциями с 1978 года. Эксперт прогнозирует, что проблема с энергоносителями и рост цен будут держаться на уровне около 100 долларов за баррель. Дальнейший рост бьет рикошетом по самой Америке, поэтому ситуация будет предельно напряженной по ценам.

"Завалить мировую экономику вверх брюхом никому не охота, - отметил Александр Тищенко. - Поэтому американцы будут делать именно "придушение". Цена в 100 долларов - критическая, но не смертельная. Все время в полумертвом состоянии будет поддерживаться".

Решение этой проблемы, по мнению эксперта, наступит только после того, как будут построены еще несколько глубоководных портов, а также перенастроены нефтеперерабатывающие заводы в Америке и Азии под американский сорт нефти. Тогда блокада будет снята, но это уже не даст прежнего эффекта для Ближнего Востока.