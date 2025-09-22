Эксперт: Провокация Таллина - стратегия против России и Беларуси

"В принципе, ничего нового - очередная провокация Таллина, где над маленькой Эстонией пролетели огромные российские МиГи, и все опять увидели четвертую статью НАТО в действии. Это цельная стратегия, направленная не только против Российской Федерации, но и против Республики Беларусь. "Коалиция решительных" сегодня создает все предпосылки для усиления давления как на Россию, так и на Беларусь. Поскольку изоляция Москвы и Минска трещит по швам (Дональд Трамп с Путиным встречается в Анкоридже, с Лукашенко созванивается, письма шлет и подарки ему передает), этого Европа пережить никак не может".