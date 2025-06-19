Эксперт рассказал, что означает для Украины жест Трампа на саммите G7

С обострением ситуации на Ближнем Востоке фокус с Украины на политической арене смещается. На предстоящий саммит НАТО Зеленского пригласили "с дипломатическим понижением в должности", то есть без официальных встреч с лидерами. Украинский кризис отходит на второй план.

17 июня завершился саммит "Большой семерки" (G7). Одной из главных повесток была Украина, однако даже итоговый документ не удалось подписать.

"Реакция ведущих мировых СМИ, таких как Wall Street Journal, The Guardian, Reuters, довольно пессимистична. Действительно говорят о том, что G7 испытывает кризис в дипломатии. Зеленский также отмечал, что дипломатия в кризисе, если стороны не могут обсуждать проблемы в рамках двустороннего диалога. Говоря непосредственно о саммите, несмотря на тезис Зеленского, двусторонние встречи оказались более эффективными, чем коллективные обсуждения G7", - отметил аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.

По его словам, отсутствие итогового коммюнике позволяет странам вести более гибкую политику.

Накануне поездки Зеленского на саммит в украинских СМИ были бравурные заголовки о том, что Зеленский встретится с Трампом. Однако президент США демонстративно покинул саммит без объяснения каких-либо причин. "Украинские СМИ сами преждевременно подогрели эту тему, хотя встреча не была утверждена. Но вместе с тем нужно заметить, что отменили встречу не только с Украиной, также не было встречи с избранным президентом Мексики, что для США не менее важно в контексте мигрантского кризиса в Калифорнии. Но можно сказать, что украинские СМИ загнали себя в ловушку, когда информационный выхлоп становится важнее реальной политики", - подчеркнул Никита Татищев.