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Тегеран заявил о непричастности к удару по аэропорту в Кувейте
Автор:Редакция news.by
Иран не причастен к удару по аэропорту Кувейта. В КСИР заявили, что разрушение пассажирского терминала стало следствием ошибки американских систем Patriot. Их обломки упали после неудачной попытки перехвата иранских ракет.
3 июня стороны ближневосточного конфликта обменялись ударами. В результате инцидента один человек погиб и более 60 ранены. Атаки также коснулись Кувейта и Бахрейна.
Однако в Тегеране акцентируют внимание: целями были американские военные объекты на их территории, а не гражданская инфраструктура.
Фото РИА Новости