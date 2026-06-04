Тегеран заявил о непричастности к удару по аэропорту в Кувейте

Иран не причастен к удару по аэропорту Кувейта. В КСИР заявили, что разрушение пассажирского терминала стало следствием ошибки американских систем Patriot. Их обломки упали после неудачной попытки перехвата иранских ракет.

3 июня стороны ближневосточного конфликта обменялись ударами. В результате инцидента один человек погиб и более 60 ранены. Атаки также коснулись Кувейта и Бахрейна.

Однако в Тегеране акцентируют внимание: целями были американские военные объекты на их территории, а не гражданская инфраструктура.