Выгодно и рационально: Беларусь активно переходит на местные виды топлива

Беларусь все активнее переходит на местные виды топлива. Такая задача поставлена на высшем уровне, ведь использование пеллет, древесной щепы и торфа дают ощутимую выгоду.

Ежегодно страна, используя собственные ресурсы, экономит около 3 млрд кубометров природного газа. Об этом подробно расскажем в новой серии проекта "На контроле Президента" 4 июня в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на нашем сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.