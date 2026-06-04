На ПМЭФ обсуждают меры поддержки национальных экономик

Креативную экономику и выход на устойчивое экономическое развитие обсуждают на площадке международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

В 9:00 работа на форуме уже стартовала. Начинаются тематические секции. Темы, которые обсуждаются, различные: от экономики, социальной политики, банковского дела до поддержки больших семей.

4 июня у белорусской делегации запланированы двусторонние встречи. Первые переговоры стартуют совсем скоро. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов встретится с губернатором Тверской области.

Также Беларусь примет участие в круглом столе "Союзное государство: время быть первыми". Обсуждать будут нынешние кооперационные проекты и статус товаров Союзного государства. Он уже определен, но важно, как эти товары будут реализовываться сегодня на рынке. Будут говорить и о поддержке производителей.

Разговор, который начат на форуме в Санкт-Петербурге, будет продолжен уже в Минске. Многие области подтвердили, что приедут в конце июня в белорусскую столицу на Форум регионов.

Денис Синявский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0fdb1ba-c028-466b-97dc-18004c2851f0/conversions/a97e1add-98e2-4c9a-ae84-c64bdd5e680d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0fdb1ba-c028-466b-97dc-18004c2851f0/conversions/a97e1add-98e2-4c9a-ae84-c64bdd5e680d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0fdb1ba-c028-466b-97dc-18004c2851f0/conversions/a97e1add-98e2-4c9a-ae84-c64bdd5e680d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0fdb1ba-c028-466b-97dc-18004c2851f0/conversions/a97e1add-98e2-4c9a-ae84-c64bdd5e680d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Денис Синявский, министр экономического развития и промышленности Владимирской области России:

"Планируем посетить дружественную нам республику в конце июня, когда будет проходить форум. Наша область выставляется стендом. Мы привезем компании, которые покажут, что нам удается делать на территории Владимирской области. Будем надеяться, что это по достоинству оценят жители Минска и гости форума. Надеемся на то, что в рамках предстоящего форума нам удастся обсудить и завязать какие-то новые партнерские отношения".

В нынешнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге принимают участие делегации из 130 стран мира. Главный партнер форума - это Саудовская Аравия.