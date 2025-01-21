Эксперт: Трамп заменит Зеленского на более удобную фигуру

"Сейчас, что Стармер, что Зеленский, - это все нерукопожатные персонажи для Трампа. Если проводить параллели, конечно, британская империя в лице Британии и того же Стармера - это субъект международный. Ну а собственно, режим Зеленского - это просто частная собственность. Поэтому, полагаю, что Дональд Трамп приложит максимальные усилия, чтобы Зеленского в ближайшем будущем просто поменять на удобную для себя фигуру. Дональду Трампу будет крайне неприятно управлять американским активом через Зеленского. Туда, скорее всего, поставят в ближайшее время нового управленца", - отметил глава политической партии "Держава", общественный деятель (Украина) Дмитрий Василец.