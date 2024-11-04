Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай

Китайская международная выставка импорта является своего рода окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай. Об этом заявил Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев в "Актуальном интервью".

"Своего рода это образец торговли, образец сотрудничества во внешнеэкономической сфере на основе справедливых, равноправных, добрых отношений", - сказал гость интервью о выставке. Он отметил, что участие Беларуси в ней необходимо и является исполнением задач, которые поставили главы Беларуси и Китая.

Андрей Андреев:

"Присутствие здесь с точки зрения экономики необходимо для того, чтобы под флагом нашего сотрудничества, под флагом наших стран мы успешно продвигали свои товары в Китае, независимо от того, как некоторые критики говорят, что наши экономики несопоставимы. Но смею вас уверить, что Беларусь в Китае уже хорошо знают, ценят".