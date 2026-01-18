Эксперты прогнозируют неизбежность второго тура президентских выборов в Португалии

Граждане Португалии 18 января отправились на избирательные участки. В стране проходит первый тур президентских выборов. Эксперты прогнозируют, что второй тур ВЬЬТТЬнеизбежен.

На высший пост претендуют рекордные 11 кандидатов, и ни один не обладает явным преимуществом.

Среди кандидатов выделяется лидер крайне правой партии "Хватит!" Андре Вентура. Его политическая сила заметно улучшила свои позиции по итогам парламентских выборов 2025 года, и победа Вентуры может означать очередной прорыв для набирающих вес правых партий в Европе.

Его ближайший соперник - бывший генеральный секретарь Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру.

Согласно опросам, их поддерживают 24 % и 23 % избирателей соответственно.