3.75 BYN
2.84 BYN
3.32 BYN
Экспортерам в Кении приходится уничтожать цветы из-за цен на авиакеросин
Автор:Редакция news.by
Экспортеры в Кении вынужденно уничтожают большие объемы цветов. Причина - резкий рост стоимости авиаперевозок из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке.
Закрытие воздушного пространства и рост цен на авиакеросин на 83 % привели к тому, что транспортировка стала нерентабельной. Теперь цветоводам приходится избавляться от своей продукции, которая стала стоить дешевле, чем затраты на ее доставку самолетами.