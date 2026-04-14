Экспортерам в Кении приходится уничтожать цветы из-за цен на авиакеросин

Экспортеры в Кении вынужденно уничтожают большие объемы цветов. Причина - резкий рост стоимости авиаперевозок из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке.

Закрытие воздушного пространства и рост цен на авиакеросин на 83 % привели к тому, что транспортировка стала нерентабельной. Теперь цветоводам приходится избавляться от своей продукции, которая стала стоить дешевле, чем затраты на ее доставку самолетами.

