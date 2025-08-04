Эмиссаров Вашингтона ждут на днях в Москве и Киеве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен посетить Москву 6 августа. В это же время другой спецпосланник Кит Келлог, возможно, будет вести переговоры с Зеленским в Киеве. Видимо, это очередная попытка Дональда Трампа достичь мира в Украине.

8 августа - эта дата, которую президент США определил как крайний срок для заключения соглашения между Москвой и Киевом.