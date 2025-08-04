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Эмиссаров Вашингтона ждут на днях в Москве и Киеве
Автор:Олег Романов
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен посетить Москву 6 августа. В это же время другой спецпосланник Кит Келлог, возможно, будет вести переговоры с Зеленским в Киеве. Видимо, это очередная попытка Дональда Трампа достичь мира в Украине.
8 августа - эта дата, которую президент США определил как крайний срок для заключения соглашения между Москвой и Киевом.
Между тем 4 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Зеленским вполне вероятна, но она должна быть тщательно проработана экспертами.