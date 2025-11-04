"ЕС - часть проблемы, а не решения" - эксперт из Сербии Пророкович о глобальной безопасности

Старший научный сотрудник Института международной политики и экономики из Сербии Душан Пророкович в программе "Актуальное интервью" поделился своими мыслями о глобальной безопасности, роли малых государств в мультиполярном мире и конкретных угрозах для Сербии. По мнению эксперта, международному сообществу необходима совершенно новая платформа для диалога, поскольку прежние структуры, вопреки ожиданиям, не справляются.

Душан Пророкович приехал на III Минскую международную конференцию по евразийской безопасности с убеждением, что глобальной безопасности в ее нынешнем виде просто нет. "Я приехал с мыслью, что безопасности нет, поэтому нам нужно поговорить о новой платформе, о новом концепте безопасности", - отметил эксперт.

По его словам, 30 лет назад многие полагали, что Евросоюз и Европа станут частью решения проблем безопасности. Однако сегодня ситуация изменилась кардинально: "К сожалению, 30 лет назад мы думали, что Евросоюз и Европа - это часть решения. Сегодня оказалось, что Европа и Евросоюз - часть проблем для евразийской безопасности".

По мнению научного сотрудника, Минская конференция представляет особый интерес для таких маленьких стран, как Сербия и Беларусь. "Нам эти конференции в Минске очень интересны, потому что есть вопрос - какая будет роль малого государства в мультиполярном мире", - подчеркнул Душан Пророкович.

Он видит в мультиполярности шанс для малых стран обрести свое место, но подчеркивает необходимость переосмысления подходов к безопасности.

Отвечая на вопрос о роли Беларуси и Минска в многополярной системе координат, эксперт отметил уникальность позиции страны: "Невозможно сравнивать позицию Минска и позицию, например, Белграда, Софии, Скопья, Загреба. Беларусь - это суверенное государство, она развивает концепцию суверенности".

В отличие от Беларуси, в Сербии и других балканских странах происходит процесс десуверенизации. "У нас происходит процесс десуверенизации. Меня коллеги из Белорусского института стратегических исследований спрашивали, а какой бренд есть у вас в Сербии, Хорватии и Черногории? Брендов нет, потому что мы интегрированы в концепцию Евросоюза, в нас инвестируют мультинациональные корпорации, экономического суверенитета вообще нет", - объяснил он.

По мнению эксперта, отсутствие экономического суверенитета создает серьезные проблемы: "Оказалось, что это проблематично, если нет суверенной экономики, нет экономического суверенитета. Как вы можете тогда регулировать экономические процессы, макроэкономику государства?"

Душан Пророкович выделил ключевые угрозы безопасности для своей страны, сосредоточившись на ситуации на Балканском полуострове. По его словам, действия США в Косово продолжают генерировать долгосрочные последствия, дестабилизируя регион.

Кроме того, в Сербии, по мнению эксперта, не происходит классическая "цветная революция", а скорее "перманентная революция". "Думаю, что в Сербии идет не цветная революция, а перманентная. Это новый подход политического Запада, направленный на долгосрочную дестабилизацию. Цель - дестабилизировать государство на долгий срок", - отметил Душан Пророкович.

Говоря о возможных путях выхода из кризиса, эксперт связал их с глобальными процессами. "Так что будет выход? Это зависит от результата войны на Украине, от результатов гибридной войны Евросоюза против России, от американско-китайских отношений", - пояснил он.