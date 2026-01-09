Аналитик Сергей Дик прокомментировал в Париже состоявшуюся встречу так называемой "коалиции желающих" по Украине. Эксперт дал жесткую оценку событию, заявив, что европейские лидеры "не настроены на мир", а сама встреча направлена на срыв наметившегося диалога между Москвой и Вашингтоном.

"Мне кажется, в данный момент это встреча ради встречи", - таков был первый и категоричный вердикт Сергея Дика. По его мнению, саммит в Париже лишь подтвердил, что европейские лидеры, такие как Стармер, Макрон и Меркель, не заинтересованы в мирном урегулировании в Украине.

Главной целью "коалиции желающих", которую аналитик предложил перефразировать в "желающих, но не могущих", является выставление заведомо неприемлемых для России условий. В частности, речь идет о планах размещения на украинской территории военного контингента численностью около 30 тыс. человек.

"Это противоречит не только всем договоренностям, но и целям спецоперации. Мы же помним, одна из целей спецоперации - это неразмещение войск, в том числе НАТО и прочих так называемых друзей", - подчеркнул эксперт.

Сергей Дик обратил внимание на важный нюанс: хотя на встрече присутствовали американские представители (Стив Уиткофф и Джаред Кушнер), они не подписали итоговый документ. Более того, сразу после саммита они провели встречу с представителем России Дмитрием Дмитриевым, председателем фонда РФПИ.

"По сути дела, США самоустранились, а Европа настроена на продолжение войны руками украинцев", - заявил аналитик.

По его мнению, истинная цель европейской инициативы - затягивание военных действий. "Это делается для того, чтобы у Запада было время перевооружиться. Мы же знаем, какие цели на 2030 год или заранее были ими поставлены - полное перевооружение и готовность к военным действиям против Российской Федерации", - пояснил Сергей Дик.

В ходе беседы была затронута и тема очередного обещания Украине о скором членстве в ЕС. Аналитик напомнил, что подобные заявления звучат уже годами, а некоторые страны-кандидаты "топчутся в предбаннике" десятилетиями.

Главными препятствиями он назвал нерешаемую проблему коррупции в Украине и позицию Венгрии Виктора Орбана, который считает, что такой шаг чреват войной между ЕС и Россией.

"Прежде всего, мне кажется, цель должна быть не вступление в Европейский союз, не гарантия безопасности от Европы, а достижение реальных договоренностей, согласованных, прежде всего с Российской Федерацией. Пока мы видим, что этот процесс совершенно далек от реальности, от реальных условий на фронте", - констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что после попытки удара беспилотников по резиденции российского президента на Валдае условия для Киева только ужесточаются. "Чем дальше затягивается это, тем хуже будут условия для Украины. И это всегда подчеркивает Президент Беларуси: может так случиться, что Украина вообще перестанет существовать как государство", - резюмировал Сергей Дик.