ЕС не сможет проинвестировать в экономику США обещанные 600 млрд долларов

Евросоюз не сможет выполнить данное американскому президенту Дональду Трампу обещание инвестировать 600 млрд долларов в экономику США. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Politico.

По информации издания, инвестиции, обещанные США в рамках торговой сделки, будут поступать от частных компаний, которые Брюссель не в праве контролировать. "ЕС как государственный орган не может этого гарантировать. Все зависит от намерений частных компаний", - заявил газете чиновник Еврокомиссии.

Сумма в 600 млрд долларов была установлена после консультаций с частными объединениями и предприятиями. Однако, намерение привлечь частный капитал для достижения подобного масштаба инвестиций вызвало сомнения у политических деятелей и экспертов. Нильс Редекер, занимающий должность заместителя директора в Центре Жака Делора, в комментарии для Politico отметил, что Евросоюз "не вправе диктовать частным предприятиям, какой объем средств вкладывать в экономику Соединенных Штатов".

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27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США в Шотландии сообщила, что для снижения американских пошлин с 30 % до 15 % пообещала США среди прочего полностью заместить нефть и газ из России на американский сжиженный природный газ и ядерное топливо. В течение трех лет ЕС потратит на покупки американских энергоносителей 750 млрд долларов.