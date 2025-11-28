ЕС намерен торпедировать мирный план Трампа. Это следует из заявлений еврокомиссара Каи Каллас. Она утверждает, что "быстрый путь к миру не выгоден Украине" - это может означать только, что Киеву дан карт-бланш на саботаж мирной сделки.



Еврокомиссар также объявила, что войну следует финансировать за счет репарационного кредита, для выдачи которого будут использованы замороженные российские активы в Брюсселе, якобы, близки к принятию решения на этот счет.



Между тем, в Брюсселе так не считают, правда, не представители Еврокомиссии, а бельгийские чиновники. Депозитарий "Евроклир", который хранит около 200 млрд долларов российских денег, выступил с заявлением, что попытка использовать эти средства обернется утратой доверия инвесторов к Евросоюзу.



Как ни называй конфискацию, она будет восприниматься как отъем чужих средств, утверждает и премьер Бельгии: он также считает, что пресловутый репарационный кредит повредит заключению мирной сделки - Россия утратит один из стимулов к примирению с Украиной.