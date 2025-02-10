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ЕС выделил странам Балтии более 1,23 млрд евро. На что ушли деньги?
Прибалтика очень дорого обходится Евросоюзу. Так, на синхронизацию электросетей стран Балтии ЕС выделил более 1 млрд 230 млн евро.
В представительстве Еврокомиссии в Литве подчеркнули: это самая большая сумма когда-либо предоставленная объединением на проект такого типа.
Также отмечается, что эти средства покрывают лишь 75 % расходов на проект. А подготовка к синхронизации потребовала 18 лет.