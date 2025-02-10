ЕС выделил странам Балтии более 1,23 млрд евро. На что ушли деньги?

Прибалтика очень дорого обходится Евросоюзу. Так, на синхронизацию электросетей стран Балтии ЕС выделил более 1 млрд 230 млн евро.

В представительстве Еврокомиссии в Литве подчеркнули: это самая большая сумма когда-либо предоставленная объединением на проект такого типа.