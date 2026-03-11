Эскалация боевых действий на юге Ливана - последняя информация из Бейрута

Эскалация боевых действий на юге Ливана "достигла нового уровня". Об этом на заседании Совбеза заявил заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. По его словам, израильские силы расширили свое присутствие севернее так называемой голубой линии, что, как и действия вооруженных группировок, нарушает резолюцию Совбеза ООН. Лакруа предупредил, что гуманитарная ситуация в Ливане стремительно ухудшается и сотни тысяч людей вынуждены покидать свои дома. Он призвал стороны к дээскалации. Последняя информация из Бейрута у корреспондента RT Arabic Аль Сольх Омара (видео).

Израильские воздушные силы продолжают свои удары по разным районам Ливана. Больше всего на юге Ливана, где ведутся десятки налетов на разные города и деревушки. Большинство жителей юга Ливана уже ушли из своих домов. На южный пригород Бейрута вчерашней ночью и сегодня днем было сделано несколько налетов израильских самолетов. Были нанесены разрушительные удары. Очень похоже уже на то, что было в Газе. По цифрам кризисного штаба уже зарегистрировано 780 тыс. беженцев. Из них 130 тыс. живут в школах в городе Бейрут.