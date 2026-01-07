3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Эстония достроит забор на границе с Россией к концу 2027 года
Автор:Редакция news.by
Таллинн планирует полностью завершить строительство всей пограничной инфраструктуры на границе с Россией к концу 2027 года. Работы на сухопутной границе уже завершены.
В течение 2026 года забор установят даже там, где изначально не планировали. Об этом сообщил заместитель гендиректора эстонского департамента полиции и погранохраны.
Особое внимание эстонские власти намерены уделить реке Нарва. К уже готовым 5 новым позициям для мониторинга сейчас строят еще 9.