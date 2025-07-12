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Эстония провела первые боевые стрельбы из HIMARS
Автор:Редакция news.by
Эстония провела первые боевые стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS. Тренировочные ракеты поразили морские цели на дистанции до 15 км, а сами стрельбы военные назвали "историческим событием".
Как сообщил телеканал ERR, эти учения стали кульминацией сборов, проходивших с 4 по 12 июля в волостях Сааремаа и Муху. Для участия в них были задействованы резервисты, прошедшие специальную подготовку по работе с этими системами вооружений.
Напомним, 6 HIMARS Эстония приобрела у США. Системы также закупили Литва и Латвия в рамках совместной стратегии трех стран Прибалтики, направленной на сдерживание России.