В последнее время все чаще звучат тезисы о тектонических сдвигах в мировой политике. В эксклюзивном интервью для "Первого информационного" бывший руководитель новостной службы EIR News Service Уильям Джонс дал развернутый комментарий о текущей нестабильности, роли ООН, новой инициативе по созданию Совета мира и тревожных сигналах, исходящих от администрации США.

По мнению Уильяма Джонса, современный мир находится в состоянии глубочайшей неопределенности. Институты, служившие опорой глобальной стабильности со времен Второй мировой войны, продемонстрировали свою несостоятельность перед лицом современных вызовов.

"Мы видели войну в Украине. Мы видели геноцид в Газе, где за последние годы погибли десятки тысяч людей", - констатировал журналист. По его словам, такие структуры, как ООН, оказались неспособны предложить действенные решения, что вынуждает мировое сообщество искать альтернативные пути.

Сейчас, подчеркнул Джонс, ответственным политикам необходимо либо реформировать старые институты, либо создавать новые, чтобы предотвратить повторение подобных гуманитарных катастроф в будущем.

Отвечая на вопрос о новой международной структуре - Совете мира, Уильям Джонс назвал эту инициативу "своевременной и очень интересной". Особую актуальность она приобретает на фоне разрушений в секторе Газа, для восстановления которого потребуются колоссальные финансовые ресурсы.

Журналист напомнил, что идея создания Совета была одобрена ООН в ноябре 2025 года по рекомендации США. Важную роль в продвижении проекта сыграл президент Дональд Трамп, который не только претендует на роль "миротворца" и видный пост в новой организации, но и оказал значительную финансовую поддержку.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено символическому, но крайне тревожному изменению в риторике США - сообщениям о переименовании министерства обороны страны в "министерство войны".

Уильям Джонс назвал глубокой иронией тот факт, что обсуждение мира в Газе происходит на фоне шагов, подрывающих репутацию Америки как миротворца. "Это прискорбно, что изменение названия стало плохим сигналом для остального мира. Соединенные Штаты, как правило, никогда не были агрессором, за исключением небольших случаев", - заявил он.

Комментируя утверждения об исключительно оборонительном характере американской политики, Джонс призвал взглянуть на историю. Он напомнил о войне во Вьетнаме, которую сам застал во время службы в армии, и о других конфликтах времен Холодной войны, которые он называл "совершенно ненужными". По его словам, изначально вооруженные силы США использовались для защиты страны и ее строительства (например, силами Инженерного корпуса армии).

Однако текущий курс президента Трампа, по мнению эксперта, нацелен на превращение США в "мировых полицейских" по образцу Британской империи прошлого века. "А это не в американской ДНК", - уверен Уильям Джонс.