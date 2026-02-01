3.75 BYN
"Это неблагоприятно для экономики" - венгры против отказа от российских энергоисточников
Автор:Редакция news.by
Будапешт обвиняет Брюссель в попытке вмешаться в национальную энергетическую политику. В Венгрии предупреждают, что новые ограничения на импорт российских ресурсов ударят по экономике страны и создадут риски для всего региона.
О правах на самостоятельное определение поставщиков источников энергии говорят и простые венгры.
Споры обострились после инициатив Еврокомиссии, которые вводят запрет на использование российского газа и нефти и предусматривают полный отказ стран ЕС от этих энергоресурсов к 2027 году.