3.65 BYN
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Резня в самом центре Амстердама
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amsterdam-3889655_12802025-03-27T16:33:53.000000Z00
Пока ЕС рассуждает об Украине, в их "райском" саду опять ЧП.
Атака в самом центре Амстердама. Неизвестный напал с ножом на людей вблизи центральной площади города. Ранения получили не менее 5 человек.
Злоумышленник задержан, изучается его возможная связь с террористическими группировками. Из-за происшествия в экстренном порядке была прервана встреча городского совета, а мэр города покинула заседание. Но разве до этого есть дело политикам? Они все на саммите...