Резня в самом центре Амстердама

Пока ЕС рассуждает об Украине, в их "райском" саду опять ЧП.

Атака в самом центре Амстердама. Неизвестный напал с ножом на людей вблизи центральной площади города. Ранения получили не менее 5 человек.

Злоумышленник задержан, изучается его возможная связь с террористическими группировками. Из-за происшествия в экстренном порядке была прервана встреча городского совета, а мэр города покинула заседание. Но разве до этого есть дело политикам? Они все на саммите...