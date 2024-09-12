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В Латвии прогнозируют рост инфляции
Латвийские экономисты предупреждают: в ближайшее время в стране ожидается стремительный рост цен. За последние 12 месяцев их уровень вырос практически во всех группах: продукты питания, алкоголь, транспорт и здравоохранение.
Сейчас в стране начали оснащать упаковки с кофе звуковыми датчиками, которые продавцы используют для предотвращения краж. Получается, кофе вошел в ранг дорогих товаров.
Ускорится к концу года и рост инфляции - по прогнозам, превысит 3 %.
К слову, потребительские цены в годовом выражении выросли во всех странах ЕС. В августе годовая инфляция составила почти 2,5 %.
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