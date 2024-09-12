В Латвии прогнозируют рост инфляции

Латвийские экономисты предупреждают: в ближайшее время в стране ожидается стремительный рост цен. За последние 12 месяцев их уровень вырос практически во всех группах: продукты питания, алкоголь, транспорт и здравоохранение.

Сейчас в стране начали оснащать упаковки с кофе звуковыми датчиками, которые продавцы используют для предотвращения краж. Получается, кофе вошел в ранг дорогих товаров.

Ускорится к концу года и рост инфляции - по прогнозам, превысит 3 %.