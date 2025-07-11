3.75 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Евродепутат: Фон дер Ляйен хочет ввести уголовную ответственность за ремонт "Северного потока"
Автор:Редакция news.by
Урсула фон дер Ляйен хочет ввести уголовную ответственность за ремонт "Северного потока". Об этом заявил депутат Европарламента.
Фабио де Маси подчеркнул, что такой шаг сделает Европу навсегда зависимой от сланцевого газа США, а такая политика главы Еврокомиссии приведет к росту цен на энергию и увеличению стоимости жизни для людей с малым и средним доходом.