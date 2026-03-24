Еврокомиссия перенесла публикацию законопроекта о запрете российской нефти

Конфликт на Ближнем Востоке похоронил планы Брюсселя по запрету российской нефти. Как сообщают СМИ, Европейская комиссия отложила публикацию законопроекта о полном запрете импорта российского черного золота, который ранее планировалось представить 15 апреля.

Отмечается, что инициатива не отменена, однако сроки сдвинуты из-за текущей геополитической ситуации, включая резкие колебания на мировом рынке на фоне конфликта вокруг Ирана.

Документ предусматривает закрепление полного отказа от российской нефти не позднее конца 2027 года. Брюссель стремится юридически зафиксировать этот курс, чтобы запрет сохранялся даже в случае возможного смягчения санкций.