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Еврокомиссия предлагает ограничить прием украинских беженцев
Автор:Редакция news.by
Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что глава Еврокомиссии разослала национальным правительствам письма с рекомендацией ограничить прием украинских беженцев.
В Брюсселе предлагают принять на этот счет регламент, который будет обязателен для всех стран ЕС.
Ранее стало известно, что Киев просил Еврокомиссию запретить получение статуса беженца в Евросоюзе всем украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.
Смысл этих инициатив очевиден: в Украине забуксовала мобилизация, и единственный доступный инструмент обеспечения армии людьми - это отправка на фронт мужчин, которые прячутся в ЕС.
Судя по всему, данная идея встретила полное понимание в Брюсселе