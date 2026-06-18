Еврокомиссия предлагает ограничить прием украинских беженцев

Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что глава Еврокомиссии разослала национальным правительствам письма с рекомендацией ограничить прием украинских беженцев.

В Брюсселе предлагают принять на этот счет регламент, который будет обязателен для всех стран ЕС.

Ранее стало известно, что Киев просил Еврокомиссию запретить получение статуса беженца в Евросоюзе всем украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Смысл этих инициатив очевиден: в Украине забуксовала мобилизация, и единственный доступный инструмент обеспечения армии людьми - это отправка на фронт мужчин, которые прячутся в ЕС.