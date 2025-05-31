Европа готовится к прекращению поставок оружия Киеву Соединенными Штатами

"Коалиция желающих" разрабатывает планы по дальнейшей поддержке Украины в случае отказа администрации президента США Дональда Трампа поставлять вооружение Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

"Давайте будем трезво смотреть на ситуацию и признаем, что США никогда не будут с нами заодно", - сказал неназванный западный чиновник.

Согласно изданию, на прошедшей в Гааге встрече представителей внешнеполитических ведомств "коалиции желающих" царили мрачные настроения.

"Она по большей части была посвящена тому, как сохранить необходимый уровень помощи Украине, когда мы предполагаем, что США продолжат предоставлять только специфические услуги, такие как разведданные, - заявил европейский чиновник газете. - Мы также согласились с необходимостью увеличить экономическое давление на Россию".