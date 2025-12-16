Европе стоит "пристегнуть ремни" перед тяжелой неделей переговоров по урегулированию конфликта в Украине, заявил венгерский премьер. По словам Виктора Орбана, ситуация еще никогда не была настолько близка к разрешению.

15 декабря завершились двухдневные переговоры между представителями США, ЕС, НАТО и Украины. По информации СМИ, Европа представила свой план гарантий безопасности для Киева из шести пунктов.

Среди них - постоянная военная поддержка Украины и сохранение за ней права на армию численностью 800 тыс., формирование и размещение в стране многонациональных сил так называемой "коалиции желающих", поддержка вступления Киева в ЕС, а также гарантии безопасности по примеру 5-й статьи Устава НАТО.

Как заявил британский премьер, "коалиция желающих" уже завершила подготовку к размещению войск в Украине.