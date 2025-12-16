3.68 BYN
Европа представила свой план гарантий безопасности для Киева из шести пунктов
Европе стоит "пристегнуть ремни" перед тяжелой неделей переговоров по урегулированию конфликта в Украине, заявил венгерский премьер. По словам Виктора Орбана, ситуация еще никогда не была настолько близка к разрешению.
15 декабря завершились двухдневные переговоры между представителями США, ЕС, НАТО и Украины. По информации СМИ, Европа представила свой план гарантий безопасности для Киева из шести пунктов.
Среди них - постоянная военная поддержка Украины и сохранение за ней права на армию численностью 800 тыс., формирование и размещение в стране многонациональных сил так называемой "коалиции желающих", поддержка вступления Киева в ЕС, а также гарантии безопасности по примеру 5-й статьи Устава НАТО.
Как заявил британский премьер, "коалиция желающих" уже завершила подготовку к размещению войск в Украине.
При этом премьер польского режима от этой авантюры резко отказался. По информации Axios, в ближайшие выходные в Майами пройдут новые переговоры рабочих групп США и Украины. На неделе также ожидаются консультации Вашингтона с Москвой.