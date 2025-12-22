Европарламент протащил резолюцию, которая создает механизм финансирования "абортного туризма"

Брюссель продолжает идти по пути разрушения суверенитета национальных государств. Европарламент протащил резолюцию "Мой голос, мой выбор", которая фактически создает механизм финансирования "абортного туризма" за счет общеевропейского бюджета.

Суть инициативы цинична: если, например, в Польше аборты ограничены, то полька сможет сделать процедуру в Германии или Франции, а счет за эту процедуру оплатят налогоплательщики, в том числе и те самые поляки, которые на выборах голосовали за защиту жизни.