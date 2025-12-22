3.66 BYN
Европарламент протащил резолюцию, которая создает механизм финансирования "абортного туризма"
Автор:Редакция news.by
Брюссель продолжает идти по пути разрушения суверенитета национальных государств. Европарламент протащил резолюцию "Мой голос, мой выбор", которая фактически создает механизм финансирования "абортного туризма" за счет общеевропейского бюджета.
Суть инициативы цинична: если, например, в Польше аборты ограничены, то полька сможет сделать процедуру в Германии или Франции, а счет за эту процедуру оплатят налогоплательщики, в том числе и те самые поляки, которые на выборах голосовали за защиту жизни.
Примечательно, что либеральная коалиция премьера польского режима Туска в полном составе проголосовала за инициативу, в очередной раз доказав, что приказы из Брюсселя для них важнее польских законов.