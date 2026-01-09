3.68 BYN
Европейские фермеры выступают против соглашения с МЕРКОСУР
Несмотря на широкомасштабные протесты, Евросоюз все же утвердил соглашение с МЕРКОСУР о свободной торговле между объединением и странами Южной Америки. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта, добавив, что соглашение выгодно для Европы.
Однако фермеры Старого Света считают иначе. В Варшаве прошел масштабный митинг против сделки. Польские фермеры направили колонны тракторов в столицу, требуя от правительства однозначно выступить против соглашения. Организаторы протестов заявили: на кону стоит будущее продукции отечественного производства и продовольственная безопасность страны.
Во Франции фермеры еще накануне голосования устроили тракторный митинг в Париже. Отдельную акцию организовали у штаб-квартиры агентства по безопасности пищевых продуктов. Протестующие забросали здание яйцами, досталось и полицейским машинам. Правоохранители применили слезоточивый газ.
Вероятно, протесты продолжатся. Фермеры опасаются последствий решения, которое откроет европейский рынок для производителей, не обремененных стандартами ЕС. Дешевый импорт лишит местных фермеров конкурентоспособности.