Конфликт между США, Израилем и Ираном перешел в фазу затяжной региональной войны. Для стран Европы критически важно в кратчайшие сроки переориентировать логистические цепочки.

Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ с их нефтью пытаются заменить США, Гайаной, Бразилией, Казахстаном, Нигерией. Для США, в сравнении с Европой, ситуация менее критична благодаря собственной добыче. ЕС находится в зоне экстремального риска из-за низкой заполненности подземных хранилищ газа. Пора приступать к сезону их закачки. Bloomberg предупреждает, что за ставший еще ценнее энергоресурс Европе придется конкурировать с Азией. Спрос превысит предложение, что говорит о вероятном новом скачке цен на газ.

Беря это во внимание, Еврокомиссия призвала членов объединения начать заполнение хранилищ заблаговременно. Но зеленая энергетика не способна покрыть потребности ни населения, ни производств, доля атомной энергии сокращена более чем вдвое (спустя 3 десятка лет это решение было официально признано ошибочным), переосмысливать приходится и отказ от недорогих российских энергоносителей.

Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор портала "ИнфоТЭК":

"Европа вошла несколько лет назад в состояние, которое можно охарактеризовать как хронический энергетический кризис. Европейская энергетика благодаря годам продуманных реформ, которые осуществлялись "высочайшими профессионалами" своего дела, пришла к ситуации, когда в любой момент из-за небольшого дисбаланса на рынке может образоваться энергетический кризис".

Ведущие экономики Европы годами строились на "дешевой калории" - энергоемких производствах (химия, металлургия), которые нерентабельны при высоких ценах.

Среди лидеров по закупкам российского СПГ Франция. Она его использует не только для себя, но и для перепродажи соседям, а также для балансировки энергосистемы в периоды техобслуживания АЭС. Другие страны ЕС, говоря, что смогли переориентироваться, нередко также покупают ресурсы из России, но в ином виде и другом качестве, т. е. переработанные в продукты или смешанные в условной пропорции 51 к 49, где большая часть - энергоресурс не санкционный.

В условиях, когда Иран открыл проход через Ормузский пролив судам, принадлежащим только дружественным странам (России, Индии, Китаю, Ираку и Пакистану), заниматься избирательностью и следовать повестке Европе губительно. Она может столкнуться с необходимостью нормировать продажу бензина, дизельного топлива и других видов горючего уже с апреля. Об этом предупреждает глава крупнейшей местной нефтяной компании Shell.

По этой причине Еврокомиссия на неопределенной срок перенесла рассмотрение запрета на импорт российских энергоресурсов. Еще одним очень важным фактором является совместимость нефти. Она, как и любое вещество, имеет уникальные качества. Только по так называемой степени плотности она делится на полдесятка разновидностей: от суперлегкой до сверхтяжелой и на каждом заводе установлено оборудование под определенный ее вид. Нефть должна быть совместима с ним. Но поставляемая из стран Ближнего Востока, России и США в Европу нефть разная.