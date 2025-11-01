Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Фермеры Дании жалуются на коровий мор из-за норм ЕС

Датские СМИ публикуют панические статьи о ситуации в сельском хозяйстве. Вот уже несколько месяцев фермеры обязаны скармливать коровам некий препарат, от которого сокращается количество выделяемых животными газов. Цель - снижение выбросов в атмосферу и защита климата. Все бы ничего, но коровы перестают давать молоко и болеют.

Многие животные регулярно теряют сознание и часто попросту умирают. Аграрии требуют от властей отмены странной нормы, но правительство к требованиям глухо. Еврокомиссия давно выступает с инициативами, которые разоряют фермеров ЕС, а теперь, подозревают датчане, аграриев и вовсе решили истребить как класс.

В миреЕвропаСельское хозяйство

ЕСДания