Фермеры Дании жалуются на коровий мор из-за норм ЕС

Датские СМИ публикуют панические статьи о ситуации в сельском хозяйстве. Вот уже несколько месяцев фермеры обязаны скармливать коровам некий препарат, от которого сокращается количество выделяемых животными газов. Цель - снижение выбросов в атмосферу и защита климата. Все бы ничего, но коровы перестают давать молоко и болеют.